Pablo Chill-E revela peligroso momento que vivió con supuesto fanático: "Una malaya cu..."

A través de sus historias en Instagram el cantante urbano Pablo Chili-E reveló que vivió un peligroso momento con un supuesto fanático en la ciudad de Iquique en la región de Tarapacá. En concreto, el artista contó como un sujeto le pidió una foto con la única intensión de asaltarlo y quitarle una de sus costosas pertenencias.

Cabe mencionar que el autor de Cora Roto, Gitana, Hablamos Mañana y otras canciones se encontraba en el norte del país ya que tendría varias presentaciones en el lugar. En el video que publicó en sus redes, en el cual detalló lo ocurrido, escribió: "Lo que tiene mi energía sin presencia vuelve a mí. Ley de atracción".

¿Qué le pasó a Pablo Chili-E?

“Mi gente, estoy bien, por si acaso, no me asaltaron. Aquí en Iquique la gente me ama brígido, solo que una malaya culiá (sic) me pidió una foto y yo como soy buena onda, fui me la saqué y cuando estamos en eso, él va y se me tira al cuello y me tiró la cadena” contó en su red social a través de un video.

Según información de CHV Noticias, los delincuentes escaparon en un vehículo sin patente tras realizar el robo. Tras lo ocurrido el cantante fue hasta la comisaría más cercana para colocar una denuncia y que se investigara lo ocurrido. Gracias a esto los uniformados dieron con el paradero de los antisociales. Se trató de tres delincuentes que fueron detenidos en la toma del Paso La Mula, ubicada en Alto Hospicio.

Según detalló el medio mencionado. "Carabineros encontró drogas entre las pertenencias de los acusados, por lo que se les detuvo por infracción a la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, no encontraron la cadena que era propiedad del artista nacional" explicaron.

