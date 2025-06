Nueva pista en caso de adulta mayor desaparecida: impactante registro sale a la luz sobre la mujer que viajaba a El Quisco

Misterio e impacto ha generado el caso de Mónica Yáñez, adulta mayor de 69 años con movilidad reducida quien fue vista por última vez el pasado 29 de mayo, día en que se dirigió a El Quisco para acudir a Santiago para una hora médica. Patricio, su sobrino, confirmó que la mujer debía asistir a una hora médica y la PDI señaló que la adulta mayor bajó del bus que tomó una parada antes de llegar al conocido balneario.

“Ellos (tíos de Patricio) tenían una casa de veraneo en El Quisco hace muchos años. Hoy en día ya no son propietarios, pero el mismo lunes, tras hacer la denuncia, fuimos a ese lugar. Yo mismo revisé la casa y los alrededores, y no la vi“, dijo en conversación con Mucho Gusto su sobrino quien además contó algunas de las características físicas de la mujer y contó sobre un video que sería clave.

¿Cuál es la pista que se tiene en el caso de adulta mayor desaparecida?

Mediante imágenes de cámaras de seguridad, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que Mónica descendió del bus en una parada anterior al terminal de El Quisco. “Las cámaras muestran que camina hacia una parte, al parecer la playa, pero de ahí se le pierde el rastro. Estuvieron revisando durante varias horas, no se ve que ella vuelva, así que quizás asumimos que puede estar por ahí quizás hospedada. No sabemos exactamente dónde puede ser“, sostuvo su sobrino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Patricio explicó que su tía usa bastón para movilizarse y mide aproximadamente 1,50 metros. Además, contó que salió de su casa sin celular, documentos ni tarjeta de crédito, sino que solo con efectivo. “En base a la cantidad de días que han pasado, se me hace difícil pensar que pudo haber estado siempre en un mismo lugar, a la intemperie, pasando frío, pasando hambre, lo veo difícil“, lamentó. Por lo pronto, su familia continuará con la intensa búsqueda.

"Ella tiene artritis, artrosis. Siempre ha sido muy independiente, con una personalidad de que no quiere molestar, no quiere ser una carga. Ella sabía que nosotros nunca la íbamos a dejar sola, y quizás pensó que nos iba a quitar el enfoque... Quizá pensó que quería dejar de ser una carga e irse a este lugar sola, sin avisarnos, para no preocuparnos", teorizó Patricio para Mega.

Te puede interesar: ¿Cumplió su deseo? Revelan la fantasía sexual del chef acusado en el caso Francisco Albornoz