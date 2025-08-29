“¿No es una contradicción?”: Mónica Rincón puso en jaque a Elisa Loncon con directa pregunta

La académica Elisa Loncon habló sobre su postulación al Senado y contestó a quienes cuestionan que, durante el primer proceso constituyente, promoviera la eliminación de la Cámara Alta. En entrevista con CNN Chile, aseguró que no ve contradicción en aspirar a un escaño en el mismo órgano que entonces buscó suprimir.

Además, subrayó que la propuesta jamás se convirtió en realidad, tal como ocurrió con el conjunto del texto constitucional elaborado por la Convención, que terminó siendo rechazado.

También complementó que su crítica principal hacia el Senado era ser “un espacio de élite donde faltan muchas voces de los sectores más postergados”, entre los que estarían los pueblos indígenas.

¿Hay o no contradicción?

“Siendo alguien que apoyó un proyecto de constitución que buscaba eliminar al Senado, ¿no es una contradicción postular al mismo órgano que usted aspiraba a terminar?”, cuestionó Mónica Rincón en el espacio televisivo.

“No hay ninguna contradicción porque yo fui la presidenta de la Convención, me tocó llevar la voz del colectivo, hubo expertos que recomendaron que avanzáramos sin el Senado, pero no se aprobó, quedó la constitución antigua...”, comenzó a responder la académica, cuando fue interrumpida por la comunicadora.

“Pero si hubiera dependido de usted, ¿usted habría eliminado al Senado? ¿O usted no se adhería a esa parte y lo hizo porque era algo colectivo?”, insistió entonces la periodista.

“Yo estaba de acuerdo con eso, yo lo compartí. En 1935 se postuló la primera mujer indígena a cargo público y ella sólo logró un voto. Ni su padre votó por ella. Entonces, que nosotras ahora, las mujeres indígenas, nos presentemos a entregar propuestas para este Chile, para que sea más democrático, se lo debemos a ella”, expresó Elisa Loncon.