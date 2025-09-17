¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric

Luis Cordero, ministro de Seguridad, señaló que el Gobierno está evaluando emprender acciones judiciales frente a una estafa digital que, en los últimos días, ha circulado en redes sociales utilizando la imagen del presidente Gabriel Boric.

Corresponde a un video manipulado en el que se hace creer que el presidente respalda una supuesta plataforma de inversión con altos retornos, la cual en realidad constituye una estafa.

"Nosotros estamos haciendo la evaluación, eso constituye un delito que está no solo asociado a suplantación de personas, sino que además, en el caso del presidente de la República, implica afectar a la alta investidura del país", detalló Cordero.

"Y en consecuencia, el Ejecutivo está haciendo la evaluación para acompañar a los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE)", advirtió el ministro sobre los puntos a proceder contra esta nueva estafa virtual.

Cabe destacar, que los responsables del engaño emplearon inteligencia artificial para manipular un discurso pronunciado por el presidente Boric en el Encuentro Nacional de la Industria de 2024 y así difundirlo como parte del fraude.

En este caso se utilizó tecnología de IA generativa, conocida como deepfake, capaz de alterar el rostro y la voz de una persona para simular acciones y declaraciones que nunca realizó.