Nueva denuncia contra Martín de los Santos: amigo lo acusa de millonaria estafa antes de huir a Brasil

Las últimas horas se dio a conocer una nueva denuncia en contra de Martín De los Santos Lehmann, "empresario" de 32 años que fue detenido en Brasil tras darse a la fuga por el delito de lesiones graves en contras de Guillermo Oyarzún, un conserje de 72 años a quien golpeó brutalmente en la comuna de Vitacura.

En concreto, el trabajador quedó con perdida de olfato y visión en uno de sus ojos. Tras la reformalización de De Los Santos fue puesto con la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva, la cual no ha podido cumplir porque viajó fuera de Chile días antes de la audiencia para no enfrentar a la justicia.

Amigo denuncia a De los Santos por estafa

Un amigo se querelló en su contra por estafa, el joven acudió a la televisión para revelar una nueva denuncia en su contra: asegura que lo estafó con 7 millones de pesos y que habría utilizado esa plata para irse del país. José Tomás contó en Chilevisión que con Martín tenían una amistad de 10 años y después de la pandemia comenzaron a negociar una propiedad en Pichilemu. Primero, le compró un terreno y hasta ahí todo bien.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Fue netamente de confianza, todo de palabra. Hoy tengo mi rol y está inscrita a mi nombre. No había razones para desconfiar hasta ese momento“, relató. Luego y para avanzar en su sueño, decidió comprarle a Martín una tiny house, vivienda tipo cabaña que instalaría en la localidad costera. Un dato revelador: ese trato se concretó justo un día antes de la brutal golpiza al conserje en Vitacura.

“Yo siempre sentí que podía confiar en él, que sus problemas personales los podía arreglar por otro lado, a mí nunca me había fallado, siempre pensé que podía tener mi casa y cumplir mi sueño de vivir algún día en Pichilemu”, recordó.Fue así como José Tomás le depositó 7 millones de pesos a Martín y comenzaron los problemas.

El dinero sería para comprar los materiales a un supuesto proveedor, pero el tiempo pasó y no hubo respuesta. “Nunca se entregó ningún presupuesto, ningún avance y luego de un mes me di cuenta que él ya no estaba respondiendo como correspondía, le pedí de vuelta mi dinero y él se negó“, contó el afectado. El abogado de José Tomás aseguró al citado medio que Martín “desde el minuto uno ha fraguado un engaño” y presumen “que con los $7 millones se escapó de Chile por los otros líos judiciales que tiene”.

Te puede interesar: ¡Acusa violencia! Irací Hassler vive tenso momento en vivo con Mario Desbordes