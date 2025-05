Nieta de María Elcira expone dato desconocido sobre dueña de fundo: "No se registró"

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto la nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández se refirió a un nuevo dato desconocido sobre las indagatorias que se han llevado a cabo en torno a la investigación. Recordemos que la adulta mayor desapareció hace un año mientras almorzaba con su familia en el Fundo Las Tórtolas de Limache.



“En principio, la cabaña de la dueña no se registró. Yo pedí que se registrara, porque era su casa. Y acá hay otras propiedades para abajo, que creo que pertenecen a otro de los dueños” comentó la nieta de la mujer de 85 años. Recordemos que hasta la fecha se desconoce que pudo pasar con ella y ninguna prueba ha podido sostener la teoría de accidente y participación de terceras personas.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira sobre lo ocurrido?

Respecto a la no revisión de este inmueble, ubicado en cercanías del restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, la joven planteó su hipótesis. “Yo tengo una teoría. Carabineros no le tomó el peso, dijeron ‘no, una presunta desgracia, la señora seguramente se desorientó, quizás salió del restaurante y va a aparecer al otro día’, pero resulta que nosotros nos fuimos del restaurante como a las 23.30 y de ahí no sabemos lo que pasó en la noche aquí adentro. Pasó toda una noche de no saber qué estaba sucediendo aquí”, dijo la joven.

“Eso es lo que crítico de la Fiscalía, porque nosotros dimos muchos detalles y dijimos que era imposible que ella desapareciera desde adentro de un restaurante”, continuó. Finalmente, aclaró que “yo creo que no hubo negativa (por parte de los dueños), pero sí una confianza en ellos. (Los investigadores) partieron de la base de que había un accidente y nada más”.

Carla detalló a La Cuarta que podría existir “una persona con sus facultades mentales perturbadas que la haya querido secuestrar o la siga manteniendo retenida sin pedir rescate por ella, o que le haya hecho algo y luego la ocultó”.“Está dentro de las posibilidades, por como está la situación país, de que ingresa cualquier persona”, sentenció.

