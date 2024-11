Nieta de María Elcira conmueve las redes con dramática teoría sobre la desaparición de su abuela

A través de redes sociales, la nieta mayor de María Elcira Contreras, anciana de 86 años a la que se le perdió rastro para el Día de la Madre publicó un extenso mensaje sobre su abuela y lanzó una nueva teoría que conmovió a sus seguidores. Recordemos que, hasta la fecha se desconoce el paradero de la adulta mayor.

Hace algunas semanas, la joven también compartió una reflexión en la red social en donde contó. "Hoy estuve en tu habitación y te pude sentir un momento cerca. Imaginé tu voz, las cosas que solías preguntarme como si necesitaba algo, si quería acostar a algunos de los niños en su cama para que durmieran siesta tranquilos", recordó.

¿Qué escribió ahora la nieta de María Elcira?

“Cada vez estoy más segura de que a mi abuela la mataron. Es aterrador decirlo, sin embargo, es lo más probable” partió escribiendo la joven en Instagram. Sobre la misma aseguró que era casi imposible que ella hubiese desaparecido totalmente por su cuenta en tan poco tiempo y nuevamente se refirió al trabajo de los profesionales a cargo del caso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ella no podría haber salido del lugar por sus propios medios, menos en solo 5 minutos. El tiempo no da, ¿en qué lógica cabe que ella subió un sendero de 150 metros y luego cayó al canal Waddington? No fue así. Las búsquedas en dicho canal se realizaron por parte de bomberos y trabajadores del mismo canal ese mismo día, además en días posteriores se descartó con más certeza aún que no estaba ahí” declaró.

Luego entregó una crítica al fiscal. “Insistió mucho tiempo en lo mismo, omitiendo diligencias importantísimas para llegar a la verdad. Hay una familia detrás devastada por todo lo que ha ocurrido, la negligencia de las autoridades es realmente aberrante. Dios libre a todos de tanta inoperancia en un caso así. Una persona desaparece y no se hace absolutamente nada para encontrar la verdad” lanzó.

Finalmente dijo que “lo más fácil es creer que se perdió o tuvo un accidente cuando muchas veces la desaparición de una persona es consecuencia de un crimen como muy probablemente pasó con nuestra abuela. No descansaremos hasta que se haga justicia” cerró.

Te puede interesar: VIDEO: filtran nuevo inédito registro de Monsalve en el hotel con presunta víctima