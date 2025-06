Neme se indigna y sorprende con medida para cité tomado por extranjeros: "Estas cochinadas..."

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se lanzó con todo en contra de los políticos y las medidas que han tomado entorno a un cité ubicado en pleno centro de Santiago que ha sido allanado en varias oportunidades, esta vez en el marco de un doble crimen efectuado en mayo.

En concreto el teniente coronel, Fernando Bozo, del Departamento del OS9, informó que la diligencia de entrada y registro se enmarca en la investigación por el homicidio de dos personas en La Vega, hecho ocurrido el pasado 31 de mayo. En relación con el inmueble allanado, ubicado en la calle General Mackenna, Bozo indicó que se trata de un edificio de cuatro pisos que cuenta con nueve departamentos, y que correspondería a una construcción de tipo cité.

¿Qué dijo Neme sobre el cite allanado en Santiago?

Cabe mencionar que Bozo mencionó que la infraestructura “está completamente tomada por personas chilenas y también extranjeras, muchas personas extranjeras”. Luego de enterarse de los detalles del procedimiento, Neme como es de costumbre se descargó con todo en el programa matutino y apuntó contra la clase política.

“Voy a hacer una reflexión bastante ciudadana. Yo ya estoy bastante mayor como para tener paciencia con estas bravuconadas de ciudadanos de tal o cual nacionalidad, de gente que vive en cités llenos de droga, rayados en la pared, orina, en fin”, partió aclarando el reconocido periodista que acaba de volver de vacaciones.

Luego, el comunicador precisó que “yo aquí me mandaría un Trump. Frente a esta situación, yo haría unos allanamientos y redadas parecidas a las de California y no hay nada más que hacer ahí, porque uno no quiere vivir en una ciudad con estas cochinadas”. "Neme dijo lo que mucho pensamos y queremos ! No se sostiene más esta situación" escribió una usuaria en X sobre estas declaraciones.

