Neme reacciona furia a detención de inspector municipal: "¡¿Qué estai haciendo?!"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se mostró molesto y lanzó sus descargos sobre la detención de un inspector municipal de La Florida que intentó fiscalizar a un carabinero de franco. En concreto el joven fiscalizador habría hecho un mal uso de su cargo y el policía llamó a sus colegas y propició su aprehensión.

“Yo quiero mucho a Carabineros, siempre los apoyo, pero no se puede tapar el sol con un dedo” partió diciendo el comunicador. Cabe señalar que tras ser liberado, Fabio Chávez, el inspector entregó su versión de los hechos. “Fiscalizamos una moto y él no quiso entregar los documentos. Se identificó como carabinero, pero se negó“, dijo a la salida de la 61ª Comisaría.

¿Qué dijo Neme sobre el la detención del inspector?

“¿Cómo ni una persona de ese grupo le dice ‘oye, compadre, estai dando jugo’? Lo que causa indignación no es que hayan llegado rápido, porque si un funcionario llama a sus colegas y dice ‘oigan, me están robando’, es obvio que llegarán rápido, pero cuando llegan y se encuentran con esto, nadie, ninguno de ellos, entró en consciencia de que estaban frente a una estupidez y se llevan detenido al guardia municipal”, lamentó el animador.

En la misma línea, el comunicador sostuvo que “hay una falta de criterio colectivo, lo que me parece gravísimo”. “¿Quién toma la decisión? A mí me parece grave que llegue un grupo a asistir a este compañero que se supone le estaban robando la moto, pero cuando llegan y ven que los documentos no están al día, le tuvieron que haber dicho ‘qué estai haciendo huéon patético, vámonos’”, concluyó Neme.

Sobre la detención Chavéz agregó que “a los tres minutos llegaron los carabineros. Quisieron detenerme por hurto de llaves. Perfectamente pudo haberme atropellado. Yo no lo conozco, no sé a lo que va también“, añadió. Posterior a ser detenido, Fabio indicó que “me separaron de otros detenidos, pero estuve en el calabozo. Estoy afectado“.

