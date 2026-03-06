“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas

Por: Catalina Martínez

La controversia se apoderó de la opinión pública tras la escalada en el Congreso del proyecto de conmutación de penas. Y es que, de aprobarse la propuesta, podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos —cómo el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff—, además de crímenes graves como homicidio y delitos sexuales

Bajo ese contexto, diversas figuras públicas rechazaron la iniciativa, incluido el presidente Gabriel Boric. Ahora, el periodista José Antonio Neme se sumó a las críticas y dejó un furioso descargo en vivo. 

Según recogió La Cuarta, fue mientras el panel de Mucho Gusto comentaba las problemáticas en materia de seguridad al interior de los recintos penitenciarios, que el rostro de Mega se lanzó con un feroz análisis respecto a la cuestionada iniciativa

Así, el comunicador partió emplazando al Congreso a poner el foco sobre la seguridad carcelaria, en lugar de “aprobar conmutación de penas para el abuelito de Heidi, porque de eso están preocupados ¿no?“.

Neme furia por polémico proyecto 

El Senado aprueba un proyecto que es una estupidez, una cosa demencial”, lanzó. En esa misma línea, arremetió contra los argumentos que estarían detrás de la iniciativa: “Si habrá algún señor que tenga un problema de salud, bueno se revisa caso a caso ¿pero era necesario un proyecto de este tipo? Un bochorno", agregó.

Hemos perdido el norte en este país”, lamentó el rostro televisivo, cuestionando que el parlamento “se dedica a tramitar un proyecto que le conmuta penas a abuelitos, ¡que de abuelitos amorosos no tienen nada!“.

“Si hay alguno que está con un problema de salud, que tiene alzheimer, se revisa su caso, por supuesto. Pero porque yo tengo hipertensión me devuelvo a mi casa después de haber sido un asesino serial, me parece algo crudísimo”, desahogó Neme, de acuerdo con el citado medio.

Recordemos que el proyecto de conmutación de penas —presentado por sectores de derecha— fue aprobado en el Senado con 23 votos a favor y 22 en contra. Ahora, seguirá su recorrido en el parlamento donde se proyecta un intenso debate en torno a factores como la edad de los condenados, su estado de salud y los efectos en la seguridad pública

Asimismo, este nuevo episodio ha representado un verdadero choque político. Desde el oficialismo, el avance de la propuesta de conmutación de penas ha generado un fuerte rechazo, siendo incluso catalogado por el presidente Boric como una “consagración a la impunidad de los criminales”. Por otro lado, los sectores de oposición —incluido el presidente electo José Antonio Kast— levantaron la bandera de “razones humanitarias” como respaldo a la criticada propuesta. 

