¡Insólito! Mujer que atemoriza a vecinos de edificio entrega inesperada explicación

A través de un reportaje emitido por 24 Horas se dio a conocer el caso de una mujer que atemoriza a un edificio de Santiago por su violento comportamiento y los robos que ha realizado a las pertenencias de sus vecinos. Incluso su actuar generó la renuncia de uno de los conserjes que no aguantó los malos trataos y desde la administración del lugar señalaron que debía cerca de $1 millón en gastos comunas.

Tras esta denuncia pública, la joven indentificada como Scarlett Elizabeth Silva Díaz entregó una inesperada explicación. Cabe decir que un vecino del edificio en la mencionada comuna declaró que incluso “intentaron apuñalar a la asistente de administración, nos amenazaron con cuchillos e intentan pegarle a los vecinos”.

¿Qué dijo la mujer sobre su actuar?

Para el matinal Buenos Días a Todos Silva declaró que “ellos sólo mostraron mi trato, pero todo acto tiene una consecuencia. La conserje empezó a insultarme, yo iba entrando y me empezó a increpar. Ahí yo reaccioné de manera violenta”. Añadiendo que “yo no soy tan agresiva, tengo mi carácter, porque la persona igual me estaba insultando y yo reaccioné así”.

Así mismo aseguró que fue violenta en su actuar. “Me dejaron en libertad, no quedé con firma mensual ni nada. Lo que no niego es la discusión, de que fui violenta” dijo mencionado que “a mí me denunciaron y yo quedé mal, pero como yo no denuncié, ellos quedaron bien. Ellos también fueron violentos, porque fueron a romper la puerta. Es una historia mal contada” lanzó.

En cuanto a las acusaciones de que habría robado ropa y mercadería comentó. “Yo fui a lavar y saqué cosas que no eran mías, porque había ropa que estaba revuelta con la mía. Luego devolví la ropa, porque me confundí” mientras que sobre los alimentos señaló que no lo volvería a hacer más. Bajo esta misma línea contó que se sintió estafada por el corredor que le arrendó, motivo por el cual dejó de pagar algunas cuentas.

