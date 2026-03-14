Aumentó cifra: Muere otra víctima de la explosión de gas en Renca a casi un mes de la tragedia

El 19 de febrero de este año, Chile fue testigo de una de las peores tragedias de su historia. Un camión de la empresa Gasco, que transportaba gas licuado desde Quintero a Maipú, causó una explosión que dejó durante esa jornada un saldo de al menos 4 fallecidos y múltiples heridos de gravedad.

Conforme pasaron los días, la lista de fallecidos alcanzó rápidamente los dos dígitos debido a la gravedad y magnitud del hecho, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo por tratarse de una tragedia pocas veces vista.

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En esa línea, la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua informó la muerte de uno de sus vecinos, Mario Antonio Parra Guzmán, quien se encontraba ese día en el sitio de los hechos y permanecía con asistencia médica. Mario corresponde a la víctima fatal número 15 del terrible hecho.

"Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos", destacaron desde la Municipalidad.

Desde la casa consistorial manifestaron sus "más sinceras condolencias y acompañar a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan su partida".

Modificar la Ley por "vacío regulatorio"

El accidente puso sobre la mesa innumerables cuestionamientos a la regulación de transporte de cargas peligrosas, es por aquello que el diputado Andrés Giordano (FA) presentó durante los últimos días un proyecto para modificar la Ley de Transito, número 18.290.

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En un punto de prensa desde el Congreso, el parlamentario dijo que "este accidente evidenció, además del peligro que significan este tipo de situaciones excepcionales, un vacío regulatorio. Por eso los parlamentarios que nos encontramos aquí presentes hemos presentado una iniciativa de proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta terrible situación".

Entre otras aristas, la idea busca limitar el tránsito de camiones con cargas peligrosas entre 20:00 y 06:00 horas, con el fin de reducir el número de víctimas en caso de un accidente similar. Asimismo, según informó El Ciudadano, se pretende implementar limitadores de velocidad para que las unidades no excedan la máxima de 80 km/h.