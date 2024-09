¡No se guarda nada! Mónica Rincón realiza potente descargo sobre dichos de Mañalich

La periodista del programa Tolerancia Cero Mónica Rincón se tomó un minuto para realizar sus descargos sobre los recientes dichos de Jaime Mañalich, ex ministro de salud, sobre los embarazos de Camila Vallejo y Karol Cariola. En concreto la profesional fue radical al dar cuenta del machismo detrás de las declaraciones del médico y explicó que las mujeres tienen derecho a ser mamás cuando quieran.

Recordemos que el ex secretario de Estado salió a pedir disculpas por sus polémicas declaraciones en las cuales señaló que estos embarazos simultáneos serían una suerte de estrategia política. “Y eso es porque yo creo que ellas vieron que este era un momento adecuado para tener un nuevo embarazo, pensando efectivamente que hay que guardar energía para una próxima oportunidad y que eso hace que este sea un momento oportuno para tener una guagua" declaró.

¿Qué le dijo Rincón a Mañalich?

“Más allá del justo rechazo transversal que provocaron las declaraciones del exministro Mañalich y de sus disculpas, tengo que decirlo, el inaceptable cuestionamiento al embarazo de la ministra Vallejo y la diputada Cariola lleva, no nos hagamos los lesos, harto rato en las redes sociales, a lo menos” partió diciendo la periodista de CNN Chile.

Añadiendo que “¿habrá que explicar que tenemos el derecho a ser mamás cuando queramos? ¿Que no es justo estar bajo sospecha? Es además lo de siempre y lo de cada vez. Que si se le va el tren, que si anda con el vestido de novia en la cartera, que si no tienes hijos, que si tienes muchos, que si sales igual a trabajar, que si no sales, que si es demasiado sexy, que le falta… ya sabemos lo que se dice, que si es muy fuerte de carácter, que si es muy débil y que no se puede confiar en ella. Agotador” expresó.

"Hay mucho machismo puertas adentro y puertas afuera, y ese machismo no tiene color político. Recuerdo ‘las violaciones no violentas’ de Lorenzini, el ‘diputada Ricardini’ de Marco Antonio Núñez o cuando le decían a Karla Rubilar, mientras amamantaba en el Congreso, que ‘invitara a tomar té’. Sí” cerró.

