“Todos los enfrentamientos que sean necesarios”: La drástica promesa de Matthei para “recuperar” La Araucanía

Durante una visita a la zona de Camino Viejo Cajón, en Pillanlelbun, la abanderada presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI), dio a conocer este sábado su plan denominado “Estrategia Integral contra el Terrorismo en la Macrozona Sur”. En el marco de la actividad, la candidata reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en La Araucanía y planteó como objetivo "recuperar" la región "en un año".

En medio de la instancia, Matthei relató los testimonios recogidos en terreno: "He hablado con agricultores en este viaje, también en los anteriores, y todos me dicen que cómo puede ser que tengan que cosechar con la presencia de militares".

Luego, fijó su promesa de campaña. "Quiero hacer hoy día el compromiso ante toda La Araucanía y ante todo el país, que vamos a recuperar La Araucanía en un año. En un año vamos a sacar a los 10 grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas", sentenció.

El plan de Matthei

La abanderada de oposición afirmó que el plan puede llevarse a cabo mediante una combinación de herramientas tecnológicas y presencia en terreno, enfatizando que esta coordinación facilitará la detección y persecución de los responsables. Aseguró que "vamos a tener todos los carabineros y todas las Fuerzas Armadas que se requieran" y que "hoy día es posible saber quiénes son los que están atacando y seguirlos a través del aire y lo vamos a hacer".

Por otro lado, puso sobre la mesa un enfoque de confrontación directa con los grupos violentos. "Vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios", adelantó. Además, advirtió que "van a haber daños colaterales, no tengan duda de eso, eso va a suceder, pero los vamos a sacar". A su vez, prometió reforzar la presencia del Estado en la zona.

“Vamos a llegar con la presencia del Estado a cada rincón de La Araucanía. Y vamos a llegar también con el Estado a cada barrio de Chile", detalló respecto a que en su eventual gobierno se acabarán las zonas en donde no puede entrar Carabineros o la PDI.

"Aquí vamos a colaborar entre todos los chilenos bien nacidos para liberar a nuestro país de esta ola de violencia y de terrorismo que ya no da más", sentenció al declarar que "el 11 de marzo nos ponemos a trabajar y esto va a cambiar".