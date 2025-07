Martín de los Santos se pegó el show en plena audiencia con juez brasileño: “¡Es muito grave!”

Martín de los Santos se pegó el show de nuevo, y esta vez fuera de Chile. El empresario chileno, infame por haber atacado a un conserje mayor de edad en Vitacura, fue capturado en Brasil luego de permanecer varios días evadiendo a las autoridades en ese país.

El programa Mucho Gusto reveló este viernes imágenes impactantes: Durante una audiencia de custodia, el controvertido individuo confrontó al magistrado extranjero. “Quiero saber cómo fue el momento de la detención, qué hizo la policía y si lo trataron bien”, le preguntó la autoridad judicial.

“Ilegal, no fue legal. Quiero llamar a mi abogado, ministro. Mi abogado de aquí, brasileño, constitucionalista. No puedo defenderme solo”, reclamó el empresario. “Esto no es sobre defensa, es sólo para saber las condiciones de cómo lo han tratado a usted”, aclaró el magistrado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Aun así, De los Santos no le bajó a su choreza y siguió con sus reclamos mientras hablaba con una mezcla de español y portugués. “En Chile es lo mismo, misma situación. Y en esa situación, lo mais importante que yo aprendí en mi ‘hábeas corpus’ es mi libertad. Está protegida por derecho, nacional e internacional”, indicó.

Se fue contra el juez

No conforme con su alegato, el empresario cargó contra el magistrado: “Tú ya me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. Está todo mal, no me pueden detener, lo lamento, todo el mundo se va a enterar”.

“Yo estoy falando en mi Instagram. Tengo millones de seguidores y saben que hay un recurso vigente. ¿Cómo no respetan eso en Brasil? ¡Es muito grave!”, aseguró. Por último, soltó una curiosa defensa, pues De los Santos dijo tener doble nacionalidad: “Yo también soy ciudadano español, europeo”.

El juez apenas logró hablar, interrumpido una y otra vez por el chileno. En medio del caos, le recordó que la audiencia estaba siendo registrada. Con su comportamiento imprudente, Martín de los Santos terminó disparado en los pies.