Marisela Santibáñez furia contra diputado que terminó llorando en la Cámara: "¡Mi hija murió en un hospital!"

Durante la jornada en la Cámara de Diputados y Diputadas, la parlamentaria Marisela Santibáñez (ex PC) vivió un tenso momento con José Carlos Meza (REP) mientras se discutía la Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior Carolina Tohá. El Republicano expuso que temía por la seguridad de su padre que habría sido recientemente operado en un hospital.

“Yo la verdad no sé cuándo fue la última vez que alguno de los presentes de acá se atendió en un Cesfam o llevó a un pariente a atenderse a un hospital público” partió diciendo Meza para luego agregar que el principal temor de su padre, era que aparecieran unos narcos disparando dentro del centro médico.

La parada de carros de Marisela Santibáñez en la Cámara

El parlamentario continuó su intervención diciendo que “llorar con miedo” luego de que le debieran amputar sus dos piernas por una enfermedad en el Hospital San José de Melipilla. “Hijo, tengo miedo que llegue un narco baleado a este hospital y su rival intente rematarlo en este hospital ¿Cómo arranco, hijo?” detalló Meza.

Así mismo, mientras decía esto, el parlamentario aseguró que escuchó cuchicheos de burla. “Yo sé que a ustedes les da lo mismo. Sé que a muchos de ellos les da lo mismo. Se han burlado aquí del dolor que una familia chilena sufre y es el dolor que muchas familias chilenas sufren (...) Es muy duro ver a ese hombre llorar porque no tiene piernas. Porque no tiene piernas y no podrá escapar. ¡Son unos inmorales!” expresó.

Fue en eso que la diputada Santibáñez interrumpió y lo frenó en seco recordando el fallecimiento de su hija en 2011. “¡No le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral! Diputado, míreme la cara. ¡Diputado, míreme la cara! ¡Porque usted está hablando de su padre! ¡Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar! ¡Eso es inmoral!” reclamó.

