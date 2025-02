María Luisa Godoy furia en vivo con video de empresario insultando a médico: "¡Es un roto de mier...!"

Durante la jornada en el matinal Buenos Días a Todos la periodista María Luisa Godoy dio a conocer su malestar con el video viral en donde se vio como el empresario Cristian Pérez de Arce insultó e incluso intentó golpear a un médico que transitaba por un camino "privado". La comunicadora se indignó con el episodio.

Cabe señalar que de Arce incluso intentó golpear al hombre que grabó el momento y se mostró bastante violento. El video ha generado indignación en redes sociales y se suma a los registros de empresarios tratando mal a personas durante el verano, como lo han sido por ejemplo las veces que personas ingresan a "playas privadas" en el sur de Chile.

¿Qué dijo María Luisa Godoy sobre la escena?

María Luisa no aguantó más y se descargó. “Perdónenme, yo nunca trato a la gente así, nunca lo he dicho en pantalla tampoco”, partió avisando. “A mí me parece que este empresario ¡es un roto de mierda! Porque lo que él le está haciendo a un compatriota que va educadamente, que pude los permisos...”, disparó.

Luego agregó: “Y ojo que yo nunca en la televisión había tratado a alguien así, pero es que a mi me parece un ordinario. Lo que él hace es de un nivel de prepotencia...” mencionando que “y a mi me da más rabia todavía, porque ese caballeo que estamos viendo ha tenido todas las oportunidades del mundo en esta vida”, manifestó la animadora.

"Continúen votando por la derecha, pronto no tendremos lugares para visitar ahí tiene lagos y playas privadas"; "Si estos hechos no paran es porque no les pasa nada"; "Haber si te gustaría discutir con alguien que te está grabando para joderte después"; "La típica pelada de cable latifundista de todos los veranos, en su momento fue el guatón Pérez Cruz ahora le tocó a otro Pérez", fueron algunos de los comentarios que generó el momento.

