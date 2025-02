Mamá de Tomasito comparte potente mensaje a cuatro años del crimen de su hijo: "Espero que llegue"

A través de redes sociales la mamá de Tomás Bravo, conocido como Tomasito, entregó un potente mensaje a cuatro años del crimen del menor de tres años. En concreto Estefanía Gutiérrez se desahogó y aseguró que el dolor por la perdida de su hijo en extrañas circunstancias siempre se "encuentra latente" en ella.

Recordemos que el caso de la desaparición de Tomasito alertó al país en febrero de 2021. Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo del niño fue hallado a escasos metros de su casa, en la localidad de Caripilun, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío. Sin embargo, a pesar de las pericias hasta la fecha se desconoce lo que le ocurrió.

¿Qué dijo la mamá de Tomasito?

“Es muy difícil poder describir todo esto. No es fácil estar aquí, pero una vez más estamos reunidos en tu memorial recordándote, querido hijo. El tiempo ha pasado, pero el dolor siempre estará latente como el primer día, hoy ya son 4 años desde que te perdimos”, comenzó escribiendo la madre de Tomasito.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ese doloroso día jamás se olvidará, a esta hora te estábamos buscando y nunca perdimos las esperanzas hasta el final. Cada momento de ese doloroso día no se podrá olvidar jamás. Hoy ese dolor se transformó en un grito desesperado por justicia, en un grito de esperanza y no va acabar hasta obtenerla. Mientras tu mami este aquí, siempre luchará por ti, hijo, y sé que muchos también llevan eso en mente”, añadió Estefanía.

Además, la joven reconoció que “para mí, la música ha sido una salvación en mis momentos más oscuros y de tristezas, y por eso hoy quise cantarte esta hermosa canción en conjunto a mis hermanas y prima Vale, esta canción se ha vuelto parte de este doloroso proceso, Desde que no estás presente de mis queridos amigos de @entremares_oficial que también nos han apoyado. Alrededor mío hay muchas personas que me han acompañado en este proceso y te aman y te recuerdan con todo el corazón, han hecho que no me sienta tan sola en esta lucha y estoy muy agradecida por eso”.

“Espero que este canto llegue hasta donde te encuentres. Espero no lo olviden #VERDADYJUSTICIAPARATOMASITO 4 años sin Tomás, sin verdad y sin justicia por culpa de la ineficiencia de lo que llamamos justicia”, concluyó.

Te puede interesar: Impacto: macabro hallazgo preocupa a familia de María Elcira Contreras