“La justicia chilena demostrando que vale…”: Mamá de Tomás Bravo lanzó potente descargo y acusó montaje

A través de sus redes sociales, Estefanía Gutiérrez —madre del pequeño Tomás Bravo— respondió con fuerza a quienes han insinuado que su propia madre estaría involucrada en el caso que aún busca esclarecer las circunstancias del crimen que tomó la vida de su hijo.

En su primera publicación, la joven que reside en Caripilun, en la Provincia de Arauco, reconoció que lo expuesto le podría traer consecuencias, pero aun así decidió desahogarse. “Estuve leyendo la carpeta de investigación y viendo el por qué tenían a mi madre como ‘imputada’ y no salía ningún antecedente que diera indicio de algo sospechoso”, partió aclarando.

“Sólo la colocaron de imputada para que la Corte autorizara que le intervinieran el teléfono y poder revisar sus cuentas, por el simple hecho de ser abuela de Tomi, lo cual me parece una falta de respeto enorme, tanto para mi hijo como para todos nosotros”, acusó Gutiérrez.

“Una cosa es investigar y la otra es imputar a alguien sin pruebas. Además, haciendo un show mediático y exponiendo a mi mamá para dar que hablar y dar a pensar cualquier cosa. Una vez más la justicia chilena demostrando que vale...”, criticó.

Acusó un montaje en el caso

Poco después, Gutiérrez publicó una imagen del suboficial mayor José Arriagada Solar, perteneciente a Labocar Ñuble. “Este payaso, de carabineros no tienen nada. Me da vergüenza y pena nombrar a la institución, porque pasar a llevar toda la ética y seriedad que muchos de sus colegas tienen. Este es el cómplice de José Ortiz, quien llamó a este hombre para defender su hipótesis”, apuntó.

“Si el señor Roberto Garrido (fiscal de La Araucanía) está investigando de imputado a ese fiscal (por Ortiz), que también investigue a este personaje, porque él es quien hoy junto a la fiscal están haciendo todo un montaje sólo teniendo de testigo a una médium y a un papito corazón mentiroso”, descargó.

“De seguro esta publicación me va a traer muchas consecuencias, pero no me importa porque yo digo la verdad. Desde el día que lo enfrenté en audio de WhatsApp a José Arriagada, esto fue el año pasado, desde ahí empezó con un odio en contra de toda mi familia. Sólo por el hecho de que le dije toda sus verdades. ¿Por qué no se enfrenta a mí? Que sea hombrecito y me enfrente a mí”, cerró la mamá de Tomás Bravo.