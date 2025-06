Lanza teoría: mamá de Tomás Bravo furia por investigación contra su madre

Durante la jornada Estefanía Gutiérrez, la mamá de Tomás Bravo, niño de tres años que fue encontrado muerto en 2021, se mostró molesta por la investigación que se lleva adelante en el caso y para el cual hasta la fecha no se tienen responsables. En concreto, la mujer se indignó al enterarse que la investigación se estaría centrando en contra de su madre y un primo.

“No quería hacer ninguna publicación porque la verdad me siento muy mal e indignada por lo que está pasando en el caso de mi hijo”, partió aclarando la joven de Caripilun. Cabe señalar que hasta ahora el único formalizado que había tenido el caso era el tío abuelo del niño, Jorge Escobar Escobar con quien el menor daba un paseo al momento de perdérsele el rastro.

¿Qué dijo la mamá de Tomás Bravo sobre nueva investigación contra su madre?

“No quería darle importancia a algo tan mediocre y absurdo (...) No me espero nada de la fiscalía y aún así logran superarse cada vez más”, añadió. Sobre la situación de Elisa Martínez, su madre, Estefanía fue clara: “Me duele mucho porque hoy la cargan con mi madre, sólo para tener a un culpable, como ya no podrán condenar a mi tío. Y si mañana no es mi mamá, ¿quien viene? No les importa nada, juegan con nuestro dolor, con la memoria de mi hijo, sin importarles nada".

“¿Por qué a mí no me hacen esto? ¿Por qué a mi madre que no tiene culpa y responsabilidad de nada? Ella lo único que hizo fue cuidarme esos días tan horribles de la desaparición de mi Tomi, siempre al lado mío, y estoy más que segura que mi mamá no hubiese dejado salir a Tomi, creo que todo este sufrimiento lo ocasione yo, yo deje salir a mi hijo ese maldito día y no solo perdí a Tomi, sino que a toda mi familia y destruí la felicidad de muchos por no poder decirle que no".

Luego, apuntó José Arriagada, funcionario del Laboratorio de Criminalística de Carabineros que trabaja en el caso junto a la fiscal a cargo (y que había sido criticado por Estefanía durante los últimos días). “Yo le dije hace un año por audio que era un inepto, que si yo tenía que encontrar primero a los culpables a los que él estaba protegiendo lo iba a dejar muy mal parado y que si tenía que ir por lo justo y defender a mi familia lo iba hacer”, reveló la madre de Tomasito.

“Creo que para él, eso fue como algo personal y desde ahí que intentó hacer de todo para querer culpar a mi familia y hacerme sentir mal. ¿Pero por qué a mí no me enfrentan? Porque saben que no les conviene y además a estás alturas con todo lo vivido saben que ni siquiera la opinión pública me importa. Pero sí me preocupa mi madre y no quiero que ella tenga que pasar por algo que no merece y que sé que sólo lo hacen con maldad", concluyó.

