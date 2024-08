"Podría confirmar si mi tío estuvo ahí": mamá de Tomás Bravo expone mentira en el caso de su hijo

En el programa Contigo con Directo, la mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez expuso una mentira que habría ocurrido en la investigación sobre la muerte de su hijo con la existencia de un video. Cabe mencionar que, hasta la fecha se desconoce lo que ocurrió en realidad con el menor que se perdió en el verano del 2021 y que luego apreció muerto.

“Ese registro fue enviado a la Fiscalía, pero tampoco se perició como corresponde” contó Gutiérrez sobre un video clave en la investigación. “En los primeros informes que llegaron nunca fue clara la causa de muerte. Hasta el momento está indeterminada. Sigue todo igual y se supone que, ahora, el SML está trabajando y le está entregando informes a la fiscal” añadió.

¿Qué dijo la mamá de Tomás Bravo sobre el caso?

Bajo la misma línea la joven madre mencionó que “deberían ahora entregar un informe de la causa de muerte, que no nos quedó clara de la vez pasada, ya que dijeron que mi hijo había muerto de hipotermia, y eso no está claro” explicando que “nosotros pedimos un registro de ADN en marzo del año pasado, para así poder buscar más marcadores. Se supone que viene en camino, que va a estar en septiembre ese resultado, pero no sabemos más que eso”.

“Por mucho tiempo se pensó y se dijo que las cámaras y registros no habían sido entregados, pero desde el inicio que Forestal Arauco, que son dueños de los predios (cercanos), entregó esos registros que comenzaron a periciarse, aunque no de la manera correcta. Nunca se le dio importancia”, dijo sobre la cámara instalada en la conocida torre Raqui. “Nosotros insistimos con eso, y por eso ese registro fue enviado a la Fiscalía, pero tampoco se registraron como corresponde. No se periciaron” lanzó.

Finalmente confirmó. “Las cámaras de de vigilancia de la torre Raqui, que es una cámara para incendios que está detrás de nuestra casa. Esa cámara enfoca justo hacia el lugar donde mi hijo se pierde. Para nosotros es muy importante, ya que podría mostrarnos más personas, confirmar si mi tío estuvo ahí con Tomás o cuántos vehículos pasaron” expuso.

“Yo pude ver imágenes, las vine a ver después de un año, y a mí la fiscal me decía que los registros de la torre no se veían bien, porque eran para captar humo. Y yo cuando vi esas imágenes, es totalmente mentira, porque sí eran nítidas. Nosotros empezamos a trabajar con esos registros, no la policía” cerró.

