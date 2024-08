Madre de víctima de “El Elvis” de La Pintana entregó fuerte testimonio: “Anda vuelto loco, drogado, por todas las calles disparando” 

Durante la madrugada del pasado viernes, se realizó un masivo e intenso operativo en la villa La Orquesta, en la comuna de La Pintana. Funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, registraron 20 domicilios.

Héctor Barros, fiscal Regional Metropolitano Sur, señaló que hay cinco detenidos. Uno de ellos sería el autor de uno de los asesinatos que se registró durante agosto en la comuna. Y no solo eso, sino que el sujeto tenía una orden de detención por dos homicidios frustrados.

Sumado a eso, el persecutor explicó que otro de los sujetos que está en la mira es un criminal apodado “El Elvis”, quien se mantiene en calidad de prófugo. El individuo en cuestión es perseguido por el homicidio de seis personas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Madre de víctima de “El Elvis” alza la voz

Desde el anonimato y durante la transmisión del matinal de CHV, la madre de un joven asesinado por “El Elvis” entregó un crudo testimonio. “Yo lo único que pido es que lo pillen, que lo tomen detenido y se haga justicia. No solamente por mi hijo, sino que por todos los que ha matado. Y que deje tranquila esa población, porque este hombre anda vuelto loco, drogado, por todas las calles disparando”, manifestó la mujer.

En medio de la entrevista, la mujer fue consultada sobre las características del aludido delincuente.“El hombre se pasea por ahí, creo que andaba saltando por los techos y la gente lo esconde. Claro, en las casas donde se esconde deben vivir consumidores, por eso lo esconden”, declaró la ex vecina de La Pintana. “Este hombre se pasea en bicicleta por todos lados, con el armamento mostrándolo, como floreándose que él dispara y drogado, no se controla”, agregó.

En tanto, JC Rodríguez sentenció que “la gente tiene miedo”. Y es que el animador recibió un mensaje de vecinos de La Pintana a través de WhatsApp. “Acá me escriben: ‘se cree que estarán más tranquilos porque se llevaron un par de personas, pero se llevaron a puros perros y los cabecillas están más picados que nunca y dejarán la cagá. Mandarán a otros y se acabó. No están ni ahí con los perros detenidos’”, relató el comunicador.

Frente a eso, la madre del joven asesinado por el peligroso criminal confirmó la información. “Exacto, en la mañana me llamaban y me decían ‘se llevaron a otros que nada que ver’. Yo no tengo miedo, yo voy a hablar, porque quiero que se haga justicia”, sostuvo.