¡Confianza a tope!: Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

Queda tan solo un día para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en la esperada edición 199 del Superclásico, y fue el excéntrico Aníbal Mosa quien no solo le dedicó una potente arenga a los albos, sino que incluso explicó el factor clave que le permitirá a su equipo derrotar a su archirrival histórico.

Así es, este domingo desde las 18:00 horas, el Cacique y el 'Romántico Viajero' se medirán por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, torneo en el que atraviesan momentos totalmente opuestos, pues mientras el 'popular' lucha por la punta de la tabla, los azules están a solo un punto de la zona de descenso.

En dicho contexto, fue el mandamás colocolino quien en diálogo con Radio ADN se refirió al mano a mano que podría marcar un antes y un después en la competencia, aunque lejos de sentirse nervioso por el compromiso, más bien se mostró confiado de que los tres puntos se quedarán en el recinto de Macul.

Mosa avisa que el Monumental será la clave del Superclásico

"Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados", indicó el empresario de origen sirio, para luego fundamentar que el hecho de que el partido se juegue en 'La Ruca' hace que salten al campo con una importante ventaja: "Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente"

"Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando", insistió Aníbal Mosa en el cierre, dejando más que claro el rol que tendrán los fanáticos del club cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile este domingo.

