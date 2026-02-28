¡Confianza a tope!: Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?
El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo
Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate
Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

Queda tan solo un día para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en la esperada edición 199 del Superclásico, y fue el excéntrico Aníbal Mosa quien no solo le dedicó una potente arenga a los albos, sino que incluso explicó el factor clave que le permitirá a su equipo derrotar a su archirrival histórico.

Así es, este domingo desde las 18:00 horas, el Cacique y el 'Romántico Viajero' se medirán por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, torneo en el que atraviesan momentos totalmente opuestos, pues mientras el 'popular' lucha por la punta de la tabla, los azules están a solo un punto de la zona de descenso.

En dicho contexto, fue el mandamás colocolino quien en diálogo con Radio ADN se refirió al mano a mano que podría marcar un antes y un después en la competencia, aunque lejos de sentirse nervioso por el compromiso, más bien se mostró confiado de que los tres puntos se quedarán en el recinto de Macul.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Mosa avisa que el Monumental será la clave del Superclásico

"Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados", indicó el empresario de origen sirio, para luego fundamentar que el hecho de que el partido se juegue en 'La Ruca' hace que salten al campo con una importante ventaja: "Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente"

"Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando", insistió Aníbal Mosa en el cierre, dejando más que claro el rol que tendrán los fanáticos del club cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile este domingo.

Te puede interesar: ¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?
El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo
Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate
Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España
Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente

Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente
¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U
Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open
¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para defender a Castellón en la U

¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U