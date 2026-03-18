Con gritos y amenaza de golpe de Estado: ley SADP desata un verdadero caos en Consejo de Presidentes de la ANFP

Consejo de Presidentes de la ANFP vive verdadero caos.

Por: Fabián Marambio

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El fútbol chileno se prepara para una verdadera revolución. La ley SADP busca modernizar la gestión de los clubes, mejorar la transparencia y eliminar la multipropiedad, ideas que parecen no caer del todo bien en el Consejo de Presidentes de la ANFP. Y es que los mandamases de los clubes chilenos se enfrascaron en fuertes discusiones durante la última reunión en la que analizaron la nueva normativa legal para el fútbol nacional.

Según revelaron en LaTercera, todo el altercado se generó con la designación de cuatro representantes para la Federación de Fútbol de Chile. "La Comisión de Clubes subió a la oficina de Pablo Milad, el presidente. Se jugó una agresiva carta: pidió asumir los cuatro asientos que el profesionalismo tiene en la Federación", avisaron desde el citado medio.

En ese sentido, añadieron que la Comisión de Clubes "quería, sin ningún tipo de votación de por medio, posicionar a Juan Tagle, Pablo Ramírez, Jorge Fistonic y Felipe Muñoz para reemplazar a Sebastián Nasur, Armando Cordero, Luis Galdames y Rafael González".

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Consejo de Presidentes tiene potente pelea

Esta situación no cayó nada bien en Pablo Milad, quien rechazó automáticamente la "solicitud". "El portazo generó molestia en la comisión. Avisó que de no acceder a la petición, optaría por aplicarle un voto de censura a la mesa, lo que implicaría la remoción de sus integrantes. En la práctica, un ‘golpe de Estado'"

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Finalmente, este Consejo de Presidentes finalmente quedó en nada, solo en gritos de un lado a otro y en amenazas que hacen aún más crítico el momento del fútbol chileno. Recordar que durante los últimos años se ha atravesado una de las peores administraciones de la ANFP, panorama que no parece cambiar a la brevedad.

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