No hay paz en el Monumental: Colo Colo se ve complicado por denuncia que viene directamente desde la ANFP

Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

Por: Fabián Marambio

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Colo Colo está teniendo un muy buen nivel en esta temporada. El Cacique marcha como líder absoluto de la Liga de Primera, pero aún así está sufriendo un fuerte dolor de cabeza tras la victoria ante Huachipato. Y es que una demanda que viene directamente desde la ANFP tiene a todos complicados en las oficinas de Macul.

Durante el primer tiempo ante los acereros, desde el sector de la Garra Blanca se lanzó una cantidad considerable de fuegos artificiales, situación que incluso puso en riesgo el bienestar físico de los fanáticos que se encontraban alentando en el sector. Todo esto no cayó bien en la ANFP, desde donde decidieron tomar cartas en el asunto.

Denuncia complica a Colo Colo

Lo más extraño de todo es que esta situación no fue advertida en primera distancia en el informe del árbitro Cristián Díaz. Es más, el propio árbitro lo desestimó inicialmente en su repaso del partido, pero luego escribió que su acusación se viene directamente “por solicitud de Gerencia de Ligas”.

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Colo Colo recibe potente denuncia.
Hinchas albos lanzaron mucho artificio en su duelo con Huachipato.

En ese mismo sentido, el juez añadió que “al ingreso de los equipos al campo de juego, se lanzan fuegos artificiales desde el sector Arica, donde se ubican los hinchas locales. Misma situación se repite constantemente entre el minuto 12 y 15”.

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La posible sanción para el Cacique

La buena noticia para los albos es que, según las bases del torneo, este tipo de infracciones solo son sancionadas con un castigo económico. “La infracción a este artículo será sancionada con multa ascendente de hasta 100 UF“, dictan las bases oficiales de la Liga de Primera.

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