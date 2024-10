Joaquín Lavín León sale con todo en defensa de Cathy Barriga tras incursionar en plataforma para adultos: "Necesitaba trabajar"

En entrevista con T13 el parlamentario Joaquín Lavín León salió en defensa de su esposa, Cathy Barriga quien durante las últimas horas ha desatado una ola de comentarios por abrir una cuenta en OnFayer, una plataforma con contenido para adultos. Recordemos que, la exalcaldesa de Maipú lleva meses con arresto domiciliario total por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco.

“Aquí estoy, preparándome para las fotos. Yo me peino, me maquillo y preparé acá como un mini set, se me quebraron tres uñas, pero ocupé unas que me regaló una amiga y me las puse para poder hacer las fotos. Bienvenidos a mi más nueva y exclusiva faceta, todo completamente Onfayer. Estamos recién calentando los motores” anunció la exalcaldesa de Maipú en sus redes sociales.

¿Qué dijo Cathy Lavín Jr. sobre nuevo oficio de su esposa?

“Ella necesitaba trabajar y, evidentemente, estoy muy orgulloso de ella y valoro lo que hace“ partió diciendo el parlamentario para el medio citado. Así mismo agregó que “hace años que no ha podido generar ingresos, por lo tanto, decidió trabajar para obtener algún sustento“ dijo para luego volver a recalcar en la inocencia de su señora.

“Ella está siendo investigada de manera injusta. Le inventaron un delito y la han mantenido maniatada. Ella es fuerte y valiente, y estoy seguro de que saldrá adelante de todo esto“ declaró. Mientras que el hijo mayor de la ex chica reality también se mostró a favor del nuevo trabajo de su madre, luego de que se rumoreara que el joven se enteró por redes de la decisión.

“Lo que ella haga me da absolutamente lo mismo, cada uno es libre de hacer absolutamente lo que quiera con su vida. Me impacta más que la gente sienta disgusto de su decisión, porque reflejan los conservadores que son y lo mucho que priorizan el juicio al resto sobre su propia vida” comentó Vicente sobre la noticia.

