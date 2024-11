Latife Soto sorprende con preocupante predicción para el último mes del año: "Es fuerte lo que viene aquí"

Durante un live que realizó en Instagram José Antonio Neme con la tarotista Latife Soto, la brujita lanzó una preocupante predicción para el mes que queda del año. Recordemos que la guía espiritual se ha destacado por sus aciertos durante el año entre los que se encuentran la muerte del expresidente Sebastián Piñera y las polémicas económicas como el caso de Marcela Cubillos.

Cabe señalar que hace unas semanas, Latife funó a otra tarotista quien diría que trabajaba con ella ara conseguir clientes. "Lucesitas, esta persona se llama Cristina Araya, no tiene buena reputación y dice que trabaja conmigo. Les pido compartir, yo no trabajo con nadie, no es conocida mía, nunca la he visto ni menos trabaja conmigo. Les pido que comprendan que trabajo sola y no derivo a nadie a las personas” señaló en ese entonces.

¿Qué dijo Latife Soto sobre lo que quiera del año?

"Es fuerte lo que viene aquí. Un matrimonio, o una pareja, que son parte de una familia. Es posible que un hombre esta semana sea fiscalizado" aseguró Latife a lo que fue consultada por Neme sobre si se trataba de Cathy Barriga y Joaquín Lavín León, esta última se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento publico.

Sobre la misma Latife aseguró que "parece. Puede tener problemas él está semana. Anoten, porque puede haber problemitas ahí" dijo. "Sabes que esta semana dio una entrevista la fiscal del caso, y ella habló harto de él, dijo que para la Fiscalía podría ser un sujeto de interés. Pero no sé si las cartas se refieren a él particularmente" agregó.

"Por eso estoy diciendo, hay una pareja que podría esta semana tener problemas, pero el varón podría entrar en un tema de fiscalización o justicia. Es una formalización, según yo, sale marcadito" concluyó. Además, a Lavín lo allanaron en sus oficinas por el mismo caso que involucra a su esposa.

