¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

Por: Gonzalo Zamora

Este lunes, Universidad de Chile cerraba una nueva fecha del Campeonato Nacional al recibir en condición de local a Universidad de Concepción. Ambos equipos necesitaban ganar para salir de la parte de baja de la tabla y no perderle pisada a los líderes.

Sumado a esto, el romántico viajero quería darle una alegría a su público, todo esto tras la dolorosa eliminación de Copa Sudamericana la semana pasada a manos de Palestino, lo que además incrementó las críticas sobre el trabajo de Francisco Meneghini en los azules.

El encuentro estuvo plagado de mucho tiempo muerto y algunas polémicas muy fuertes, pero la visita abrió la cuenta al minuto 38', gracias a la anotación de Daniel Barrea, tras una mala salida de Gabriel Catellón. Pero en el segundo tiempo, Eduardo Vargas logró empatar las acciones al minuto 55', estableciendo el 1-1 final del encuentro.

El día de ayer Universidad de Chile cerró una nueva fecha del Campeonato Nacional con un empate 1-1 ante Universidad de Concepción, donde pese a un polémico penal no cobrado al final del encuentro en favor de los azules, los hinchas del romántico viajero no dejaron de criticar el trabajo de Francisco Meneghini, luego de no conseguir nuevamente la victoria.

La U se queda sin DT

Pero la mala situación del romántico viajero con sólo un triunfo y la temprana eliminación de la Copa Sudamericana ya no dio para más y la dirigencia llegó a una fuerte decisión. Según la información de Bío Bío Deportes, Francisco Meneghini habría dejado de ser el director técnico de los azules y en las próximas horas, esto será anunciado de manera oficial.

