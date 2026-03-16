Lanzan grave acusación contra Nicolás Córdova por nómina de La Roja: ¿Manipulación desde arriba?

Esta tarde se dio a conocer la nómina de 26 jugadores que dirán presente en La Roja para la fecha FIFA de marzo, y mientras las redes estallaron por las novedades y ausencias del listado, acusan que el técnico interino Nicolás Córdova podría estar siendo influenciado particularmente en una zona de la cancha.

Así es, la Selección Chilena ya definió quiénes viajarán a Oceanía para los encuentros amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, y fue Julio Rodríguez, histórico preparador de arqueros, quien en diálogo con Redgol no se guardó nada en contra del cuestionado DT y los goleros que convocó para dichos partidos.

Para comenzar, criticó la presencia de Sebastián Mella, juvenil de Huachipato: "Son cosas que para mí son bastante extrañas, porque a ver, yo como exentrenador de arqueros, lógicamente que voy a llamar a los titulares, no voy a llamar a los que están de reserva porque todos tienen que demostrar nivel para ser nominado en una Selección".

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📋 Nómina de #LaRoja 🇨🇱 para los partidos ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿. pic.twitter.com/vvqBn9RkSZ March 16, 2026

En esa línea, aseguró que Córdova debería haber considerado a Omar Carabalí, guardameta que goza de un destacado presente en O'Higgins de Rancagua: "Por lo hecho en la Copa Libertadores, fácilmente debe estar dentro de los tres mejores arqueros de Chile en la actualidad, yo le habría dado una oportunidad".

¿Córdova está siendo manipulado en La Roja?

Ya en el cierre, Julio Rodríguez no desaprovechó la instancia para dejarle un sutil recado a los altos mandos de la Selección Chilena, quienes a su juicio, podrían estar presionando al DT: "Yo sé que Nico Córdova es bien especial, no sé a quién le hará caso, si será a su entrenador de arqueros, o será no sé, dirigentes, o serán representantes".

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