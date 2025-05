Nueva teoría sobre que trabajadores haitianos que remecería el caso de María Elcira

En el matinal de TVN Buenos Días a Todos el abogado de la familia de María Elcira Contreras, Juan Carlos Manríquez dio a conocer una teoría desconocida sobre el caso de esta mujer perdida. Recordemos que este domingo se cumplió un año desde que la adulta mayor de 85 años desapreció cuando celebraba el Día de la Madre junto con su familia en el Fundo las Tórtolas de Limache y hasta la fecha no se tienen pruebas concretas de su paradero.

Así mismo, hace algunos días la nieta de María Elcira, Carla Hernández declaró que "todas las diligencias que se han hecho han sido en el fundo, queríamos las cámaras de las 24 horas, pero no se puede aún porque está pendiente este informe (...) nosotros sentimos que el Fundo Las Tórtolas se limitó como a entregar lo estrictamente necesario y no hizo ningún esfuerzo por entregarnos más horas de grabación, que fue lo que nosotros pedimos desde el comienzo" dijo.

¿Cuál es la nueva teoría sobre el caso María Elcira?

El abogado de la familia de la adulta mayor señaló que “había una cantidad de personas que trabajaban en el campo (donde se ubica el local donde llegó la mujer y su familia a comer) y que no han sido interrogadas. Particularmente de trabajadores extranjeros, de nacionalidad haitiana, muchos de los cuales estaban a cargo de los estacionamientos y de otras obras al interior del campo" expresó.

“En otras investigaciones, las personas de nacionalidad haitiana han sido extremadamente útiles, porque de acuerdo a su propia creencia, ellos no pueden convivir con cuerpos cercas, ya sea de personas fallecidas o enterradas”, añadió. Luego, aseguró que “hasta ahora, sabiendo que ahí se desempeñaban personas de esa nacionalidad, no sabemos que se haya interrogada a alguna. Y se nos ha informado que esas personas no han sido más víctimas en las faenas de ese campo”.

“¿Usted cree que no han vuelto por su propia creencia? (de no convivir con el alma de una persona fallecida)", le preguntaron al abogado. “Podría haberlos hecho desistir (de regresar a Las Tórtolas) o podría haber provocado su salida del lugar para que no presten testimonio”, respondió el profesional en el programa matutino.

