Tras video viral: Claudio Bravo alza la voz sobre registro en el que obligó a descender a conductor de su auto

Durante el fin de semana se volvió viral en redes sociales un registro en donde se vio a Claudio Bravo obligando a un conductor a descender de su auto porque manejaba en estado de ebriedad y habría provocado varios incidentes en el camino. En concreto el capitán, quien también fue chocado perdió la paciencia.

“Ciérrame la puerta”, le dijo en reiteradas ocasiones el conductor increpado a Bravo quien le gritó. “Vas con familia, burro. Oye burro, vai’ curado, hueón… vai’ curao. Vai’ curao, bájate, bájate, bájate… mira, hay más gente hueón” le dijo. Ante esto, el hombre se bajó de su auto, sin embrago minutos más tarde se dio a la fuga con su esposa e hijo al interior del auto; hasta el lugar nunca llegó Carabineros de Chile.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre lo ocurrido?

En sus redes sociales Claudio Bravo entregó detalles de lo ocurrido. “Que impotencia lo que me tocó vivir hoy en la carreta (sic) junto a una de mis hijas y a muchos vehículos que vieron que un tipo en estado de ebriedad nos choca, pone en riesgo la vida de los demás y se da a la fuga junto a su mujer e hijo. Triste ya que seguramente no pasará absolutamente nada contra este irresponsable”, publicó.

Así mismo compartió la foto del auto implicado en donde se leyó la patente. Su post alcanzó 11 mil likes y tiene cientos de comentarios. "El karma del Capitán, lidiar con un curaó hasta retirado"; "Imagina la impotencia cuando alguien de plata comete el mismo delito y la persona afectada es pobre"; "Yo con la altura y fisico de Claudio lo saco cagando del asiento"; "Nunca pasa nada. Un extranjero ebrio a más no poder me chocó y me destrozó la moto, nunca recibí ni un peso y tuve que venderla como chatarra", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe mencionar que en los distintos matinales comentaron la situación Claudio Valdivia, abogado panelista del matinal Tu Día, expresó que “Claudio Bravo debió bajarse con chaleco reflectante, él pudo ser víctima de otro accidente. Me estoy poniendo en riesgo a mí, se podría generar un choque en cadena. Hay un riesgo complejo, así de simple” lanzó.

