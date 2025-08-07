Se volvió viral: Así fue la tensa pelea entre Manuel Pellegrini y Cesc Fábregas

El Real Betis de Manuel Pellegrini está haciendo su pretemporada y, en ese contexto, disputó un partido amistoso contra el Como 1907 dirigido por Cesc Fábregas. El compromiso hizo noticia por una fuerte pelea campal entre los jugadores y una tensa discusión entre ambos entrenadores que se volvió viral.

Cuando la pelea de los jugadores ya había terminado, ambos entrenadores se encontraron mientras iban a camarines, instancia en la que se registró a Manuel Pellegrini bastante molesto con el ahora entrenador español, encarándolo sin dudar.

El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde en pocos minutos sumó más de 12 mil reproducciones y una gran cantidad de interacciones en las que criticaban y apoyaban el entrenador nacional.

Pocas veces he visto a Manuel Pellegrini tan enfadado y molesto. Lo de que un amistoso de verano se convierta en una batalla campal es para reflexionar.



Lo cierto es que todo este tenso momento quedará solo en anécdota debido a que la discusión de los entrenadores no pasó a mayores. Ahora el entrenador nacional debe enfocarse en el último amistoso de pretemporada y preparar de buena manera en esperado debut en LaLiga.

Es así como Manuel Pellegrini está en el ojo del huracán por este tenso momento que protagonizó en el encuentro amistoso del Real Betis contra el Como 1907.

