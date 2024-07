No levanta cabeza: la razón por la que Jordhy Thompson no es considerado en Rusia

Jordhy Thompson está llamado a ser una de las opciones de recambio en la selección chilena, pero al parecer el joven jugador no ha terminado de asimilar su condición. Y es que las indisciplinas protagonizadas en Colo Colo no han terminado y por lo mismo el delantero no está siendo considerado por el DT.

Según reveló Deportes13, Thompson no entró en la citación del último partido debido a que aún no se ha puesto a tono en lo físico y sigue pasado de peso. Recordar que después de sus vacaciones en Chile retornó a Rusia con kilos de más y por lo mismo lo sometieron a sesiones de doble entrenamiento, pero al parecer no tuvieron buenos resultados.

De hecho, fue el propio ex Colo Colo quien ironizó de la situación en un Live de Instagram que realizó cuando culminaron sus vacaciones. "Igual estoy más flaco. Quieren que baje tres kilos en una semana", dijo Jordhy Thompson sobre el "castigo" que le asignaron en Rusia.

Quizás te pueda interesar: Johnny Herrera deja irónica frase por penal cobrado a favor de Colo Colo

Thompson está cortado en Rusia.

En lo futbolístico, al parecer su equipo no lo extraña debido a que derrotaron 2-0 al poderoso Spartak de Moscú, así que Jordhy Thompson tendrá que hacer aún más esfuerzos si quiere retornar a la titularidad debido a que sus compañeros están mostrando un muy buen rendimiento.

Es así como el delantero chileno tendrá que poner más profesionalismo de su parte para poder hacerse un espacio en Rusia y relanzar su carrera, o de lo contrario podría comenzar a ver cómo se le nubla el panorama al igual que tantas otras promesas chilenas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.