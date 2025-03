No es solo dinero: la otra razón por la que la ANFP no despide ni despedirá a Ricardo Gareca 

El paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena ha estado llena de fracasos y pésimos rendimientos, pero desde la ANFP no han tomado la decisión de despedirlo y, al parecer, nunca lo harán debido a estas razones.

Y es que si lo hacen tendrán que desembolsar más de 1.200 millones de pesos como indemnización, pero esta increíble suma de dinero no es la única razón por la que Pablo Milad aún no ha tomado la decisión de cesarlo de sus funciones.

Según reveló Bolavip, al interior de la ANFP no han trabajado en ningún reemplazante que asuma a modo de plan B en La Roja. Es decir, si lo despiden, no tienen a nadie que asuma en su lugar debido a que no lo han planificado en todos estos meses.

La ANFP no tiene reemplazo para Gareca.

Es por eso que el plan de la ANFP es dejar que Gareca termine las Eliminatorias y, de esa manera, no pagarle indemnización. Pero así también tener más tiempo para pensar en quién liderará el próximo camino de Chile rumbo al Mundial de 2030.

Es así como se supo que Pablo Milad y compañía no han trabajo nada en estos meses de fracasos y no le han conseguido reemplazante a Ricardo Gareca, todo esto a pesar de que el DT no ha sumado alegrías en poco más de un año al mando.

