La inesperada llamada que recibió José Luis Repenning en vivo: "¿Qué no has pagado?"

Durante el matinal Tu Día de Canal 13 el conductor, José Luis Repenning fue sorprendido en vivo con una inesperada llamada. La situación ocurrió mientras Michelle Adam entregaba el pronóstico del clima para la semana, la cual aseguró que será bastante calurosa incluso llegando a los 30 grados de calor el viernes.

"Están llamando a Repe" mencionó Priscilla Vargas en medio del programa matutino. "¿Te están llamando?" consultó la meteoróloga. "Estafa... te están cobrando algo" agregó sobre la misma en tono de broma. Recordemos que los panelista del programa han revelado en reiteradas ocaciones que mantienen una muy buena relación.

¿Quién llamó a Repenning en vivo?

Fue en ese momento que el conductor del espacio agarró su celular y señaló. "Oh, cobranza" agregó. "Dice cobranza, ¿qué no has pagado?" lanzó Vargas entre risas mientras miraba la pantalla del teléfono de su colega del canal. "No sé, voy a tener que ver" aseguró el periodista quien tenía una aplicación que le advertía sobre las llamadas.

"No deseada, sospeche. El teléfono inteligente" dijo riendo su compañera de conducción con quien lo han relacionado amorosamente en varias oportunidades. Cabe mencionar que incluso para Fiestas Patrias, la pareja televisiva viajó a Orlando, Florida junto con sus hijos a disfrutar unos días en el parque de diversiones.

Sin embrago, en varias ocaciones han recalcado que su relación no es más que una linda amistad. “Lo que hay es que trabajamos todos los días para ser la mejor pareja televisiva, y en ese proceso lo hemos pasado muy bien. Te estoy hablando de pareja televisiva, profesionalmente hablando, como compañeros y como amigos. Probablemente, sí ocurre que existe una ilusión por parte de la gente. Pero si revisas los programas, hablamos de contingencia, echamos la talla; no es que estemos coqueteando, sino que las cosas se dan de forma orgánica y natural” declaró hace un mes Repenning para Velvet.

