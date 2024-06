La explicación que dio el presidente Boric al llegar a actividad sin ducharse

En su último día de gira por la Región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric llegó a una actividad en la comuna de San Gregorio para entregar unas palabras en un punto de prensa. En concreto el mandatario visitó las obras del Centro de Cuidados Comunitario Punta Delgada en dicha localidad, acompañado de varios miembros del Gobierno.

Entre sus acompañantes se encontraban: la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales; el gobernador de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; y el delegado presidencial regional, José Ruiz. Fue en medio de su discurso que revelo que esa mañana no se habría duchado.

¿Boric revela por qué no se duchó para actividad?

“¿Cuántos de los que vienen de Punta Arenas no pudieron ducharse hoy día? ¿Hay varios? Yo también. No por flojo, sino porque se nos cortó el agua. Hay parte importante de la ciudad (sin agua) por las heladas” comentó el presidente con una sonrisa en su rostro, generando las risas entre los asistentes a su charla.

Cabe mencionar que los cortes de agua en el extremo sur se produjeron por la bajas temperaturas las cuales han llegado por estos días hasta -14,7°, viéndose afectados más de 25.000 clientes de la comuna Austral lo que incluso ha obligado a la cancelación de clases. “Debido a la problemática de congelamiento y rotura de cañerías, que persiste en la zona” declaró la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes.

Durante la jornada, Boric también se enfrentó a un tenso momento con las vecinas de Punta Arenas que acusaban que a los extranjeros les daban casa gratis, mientras que algunos de la comunidad llevaban años esperando. "No, ¿sabe qué? eso no se lo voy a aceptar, no se lo voy a aceptar" reaccionó el mandatario.

