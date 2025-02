La desgarradora revelación de la nieta de María Elcira: "Las niñitas creen que te quedaste"

A través de redes sociales la nieta de María Elcira Contreras (86), Carla Hernández escribió un desgarrador y preocupante mensaje sobre la desaparición de su abuela a nueve meses de que se le perdiera el rastro. Recordemos que la última vez que se le vio a María Elcira fue en una comida por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de Limache.

Cabe mencionar que durante las últimos días han surgido nuevos antecedentes de la investigación que lleva a cabo la PDI, entre estás pericias se expusieron algunas conversaciones familiares de alto interés en donde se exponen teorías como la de que los dueños del restaurante tendrían participación en el extravío de la mujer.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira?

“En esta no se pudo, pero en otra vida vamos en familia a a celebrar el Día de la Madre a un reconocido restaurant y volvemos todos, seguimos disfrutando más salidas junto a ti, me sigues llamando en las mañanas preguntando por tus nietos, hubieses estado presente en el cumpleaños de la Maite, no sabes cuánto te esperé” escribió Hernández.

Luego reveló la situación que viven sus hijas. “A veces creo que llegarás de sorpresa a tocarnos el timbre. Las niñitas creen que te gustó mucho el lugar donde fuimos y te quedaste en una cabaña que encontraste en el bosque y si no regresas es porque es demasiado lindo el lugar y que algún día vas a volver”, añadió.

Luego, Carla volvió al inexplicable misterio tras la desaparición de su abuela: “¿Dónde estás? Es todo un enigma. Nadie puede desaparecer dentro de un recinto privado y cerrado en 5 minutos. No me cansaré de buscarte, pero necesito ayuda de quienes tienen las facultades para poder descubrir qué pasó contigo. Por favor, no nos abandonen, merecemos tener respuestas. No podemos más con esta incertidumbre”.

