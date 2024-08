Fue sustraída por su padre: la desesperada búsqueda de madre por su hija de 7 años

A partir de un reportaje realizado por 24 Horas, la madre Carolina Brünnig dio a conocer la desesperada búsqueda que ha estado realizando para dar con el paradero de su hija de 7 años que habría sido sustraída por su propio padre. En concreto el progenitor se la llevó el 20 de diciembre de 2023 por previo acuerdo judicial, ya que pasarían las vacaciones de verano juntos.

Desde esa fecha que la mujer no tiene contacto con su pequeña hija Dominga y desconoce por completo el paradero de ambos. "Es brutal, no hay nada más brutal en la vida. A mi hija no la veo desde el 20 de diciembre" señaló con aparente angustia en el reportaje que realizó el citado medio sobre la dramática situación.

¿Qué dijo la madre sobre la situación?

La mujer declaró que esta situación la hecho recordar los episodios de violencia que vivió junto a su expareja con quien estuvo durante 15 años. "He tenido paciencia y fuerza para la lucha, solo quiero que me la devuelva. Estoy en un círculo de violencia igual o peor de cuando estuve en el matrimonio. La última vez que lo vi fue encima de mí, pegándome" lanzó.

Sobre lo mismo, la Corte Suprema ordenó que la menor de edad debía estar bajo la tutela de su madre, sin embrago Carabineros no ha podido dar con el paradero del padre. "No sé qué tan psicópata puede ser, imagínate se mata o la desaparece. La niña tiene que aparecer. Mi caso de violencia intrafamiliar se verá después" añadió.

Es importante decir que, según Pagina 7 Carolina ingresó a SernamEG para recibir ayuda y salir de la relación con su expareja, mismo que ahora busca para saber de su pequeña a quien no ve desde el verano. Así mismo la situación le ha producido un grave daño psicológico ya que vive en constante angustia.

