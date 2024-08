Latife Soto preocupa a sus seguidores con anuncio de terremoto ¡Neme queda impactado!

En una nueva conversación de domingo entre Latife Soto y José Antonio Neme, la brujita generó la preocupación de sus seguidores y del periodista al anunciar un fuerte terremoto para nuestra país. En concreto señaló que se trataría de un movimiento telúrico sobre 7 grados en la escala de Richter que se provocaría por la erupción de un volcán submarino.

La brujita lanzó las cartas y señaló. "Mira, nosotros vamos a tener uno, pero como yo les dije va a ser como grado 7 algo así" dijo. Recordemos que no es primera vez que la tarotista anuncia un movimiento telúrico, anteriormente dijo que veía que se acercaba un terremoto para la zona central y que la fecha estimada sería durante septiembre.

¿Qué dijo Latife sobre un terremoto?

“Aquí hay una carta que me preocupa. Es este rey y esa cartita que me está mostrando; estoy viendo la imagen de un volcán submarino, más cerca de Oceanía, pero frente a Chile” partió diciendo para luego agregar que “el agua se va a poner loca, pero allá va a salir lava y nos puede traer problemas por mar. No es algo para volverse loco, y tenemos que entender que somos así, así que nos va a pasar”.

Con anterioridad la vidente había señalado que "podría existir algo que mueva un poquito el piso en la zona central, en esa fecha, y todo calza porque es el mes Virgo, elemento tierra, entonces podría ser en esa fecha que tengamos un movimiento. Tratemos de visualizar que sea algo normal, pero debe ser porque se activaron mucho las placas” dijo.

Sobre el mismo tema comentó en su nuevo programa de YouTube, en el que estuvo con Salfate que “viene algo para Chile, pero yo calculo que podría ser septiembre. Justo para el cumpleaños de Chile” dijo. “Y estaríamos a tres semanas de lo de Japón. Está perfecto” añadió sobre una posible catástrofe natural.

