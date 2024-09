¡Tenso momento! La desafiante respuesta de Evelyn Matthei a periodista en punto de prensa

Durante la jornada, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei vivió un tenso momento con una periodista en un punto de prensa luego de que le consultaran por la polémica que envuelve por estos días a Marcela Cubillos, quien ganaba $17 millones como docente de la Universidad San Sebastián. En la instancia se mostró bastante ofuscada.

En concreto, uno de los rostros presidenciables más fuertes para las próximas elecciones no se refirió a la polémica de Cubillos y añadió que Chile pide “a gritos” que se pague y se ascienda “por mérito y no por pitutos”. Así mismo, aseguró que estás polémicas solo servían para que se siguiera expandiendo el crimen organizado.

¿Qué dijo Matthei sobre lo ocurrido con Cubillos?

“Me parece que Chile merece que nos preocupemos de los temas de fondo. Lo que hay detrás de muchas de las polémicas de estos días es que hay inequidad en Chile y eso duele, que se habla mucho de meritocracia, pero se practica poco” reflexión en el punto de prensa agregando que no quería centrarse en “cada cosa pequeña”.

Posteriormente dijo que el país debía decidir si enfocarse en la polémica de la semana o si “vamos realmente de una vez por todas a asegurarnos que la gente entre al sector público o al sector privado, que sus remuneraciones sean conocidas”. Así mismo dijo que las autoridades se han enamorado mucho del dinero.

“El otro tema es que nosotros en Chile nos hemos enamorado demasiado del dinero y cada autoridad o persona que tiene un puesto de algo de autoridad, que ama excesivamente el dinero, es una persona que eventualmente puede ser corrompida por el crimen organizado” cerró. Sin embrago, la periodista mencionó. “Disculpe, alcaldesa, lo que pasa es que no me contestó la pregunta". “Y no se la voy a contestar”, replicó la edil en tono molesto.

