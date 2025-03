La tajante decisión de la justicia en el caso que afecta a los hijos de Nabila Rifo

Durante la jornada de este viernes la Corte de Apelaciones de Coyhaique tomó una decisión final en el caso que afecta a los hijos de Nabila Rifo. Recordemos que los jovenes de 17 y 20 años fueron acusados de homicidio calificado por la muerte de Gerardo Bañares, quien era la nueva pareja de su madre y quien tenía conductas violentas hacia ella.

“Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño. Después lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado. Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así” expresó uno de los jovenes sobre el crimen que cometió.

¿Qué decidió la justicia sobre el caso que afecta a los hijos de Nabila Rifo?

En la instancia judicial anterior se decretó la absolución de ambos hermanos ya que “de acuerdo con toda la información incorporada, tales vivencias (presenciaron situaciones de violencia desde la niñez) generaron un trauma a ambos acusados, el cual no recibió atención especializada y ha continuado presente en sus vidas hasta la fecha” agregó. Esto, habría influido “en forma relevante” en torno al accionar de los hermanos, ya que estuvieron en una situación que les provocó “un miedo de que se volvieran a producir eventos violentos pasados”.

En esta oportunidad y en base a los antecedentes recabados, la Corte decidió absolverlos definitivamente del crimen, ya que los hijos de Rifo habían actuado con un “miedo insuperable” para evitar que su madre sufriese un nuevo ataque. Recordemos que en 2016 Rifo generó noticia al ser víctima de uno de los casos de maltrato a la mujer más impactantes.

Fue atacada por Mauricio Ortega, su anterior pareja, quien la dañó físicamente y le causó la amputación de sus ojos. En ese entonces la mujer fue encontrada inconsciente en la calle, con hipotermia, a tres cuadras de su casa en la ciudad de Coyhaique tras ser agredida brutalmente, tras el hecho siguió el patrón y volvió a tener una relación violenta a la que esta vez sus hijos le pusieron fin.

