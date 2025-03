Impacto: la cobarde traición de hombre que miró violación a su amiga en El Tabo

Un impactante caso quedó al descubierto en la zona costera de El Tabo en la región de Valparaíso, en donde una mujer denunció a dos primos por el delito de violación. Cabe señalar que la víctima mantenía una relación de amistad con uno de sus agresores con quien conversaba frecuentemente en redes sociales y a quien consideraba cercano.

La agresión sexual se habría dado cuando la mujer se negó a realizar un trío sexual con los dos sujetos. A partir de información recabada en la investigación policial se logró determinar que la mujer, de 48 años, se reunió con su “amigo” de 31 en la casa de un primo (el segundo involucrado de 46 años), ubicada en la comuna mencionada.

Los detalles de la violación a mujer en El Tabo

“Consumieron alcohol y drogas y uno de ellos se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para agredirla sexualmente, sin su consentimiento, en presencia del otro sujeto, sin auxiliarla”, informó la jefa de la Brisex, subprefecta Angélica Parra Miranda. Según consignó El Líder de San Antonio, el fiscal Francisco Martínez expuso en el Juzgado de Garantía de San Antonio que “(la víctima) señala a Carabineros que el imputado R.M.R.M. la accede carnalmente (...) sin su consentimiento y aprovechándose de su incapacidad para oponerse. Dicha acción la desarrolló (...) concertado con el imputado C.I.O.Q, quien facilitó los medios para la ejecución del hecho”.

El fiscal reveló que la afectada declaró que “le volvieron a ofrecer un ‘trío’ y se negó y en un momento fueron (los varones) a comprar cachaza (licor), expresando que ‘tomamos caipiriña, yo no me encontraba ebria, pero de repente todo se me daba vueltas con la cachaza, cuando recuperé el conocimiento estaba en la habitación (siendo violentada sexualmente por R.M.R.M.)”.

Al recobrar la conciencia, la víctima estaba desnuda y siendo atacada por el primo de su “amigo”, quien también se encontraba en la habitación observando. “Le pedí ayuda, le dije ‘rescátame’. Ahí se paró y se fue a la cocina a buscar una cerveza”, dijo la mujer, en un testimonio al que accedió el citado medio. Tras el atraco, la mujer logró retirarse y visitó a una amiga en El Quisco, revelándole todo lo ocurrido. Junto a ella, acudió a Carabineros para denunciar los hechos.

Los funcionarios de esa unidad policial detuvieron a los dos individuos cerca de la medianoche del domingo, mientras la mujer fue trasladada al hospital Claudio Vicuña para que le efectuaran exámenes ginecológicos. Los dos acusados deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

