¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”

Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, retomó en el debate de la Enade 2025 una vieja controversia con José Antonio Kast: los ataques de “bots” y “trolls” en su contra. Así, Matthei interrumpió su exposición para dirigirse directamente a él.

“José Antonio, yo estaba súper molesta por los ataques que sufrí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, expresó la abanderada.

Recordemos que meses atrás Matthei apuntó con fuerza contra Kast, denunciando una “campaña asquerosa” en redes sociales donde anónimos inventaron que padece alzheimer. Amenazó con querellarse, pero luego dio marcha atrás y el conflicto comenzó a enfriarse.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Kast respondió

Frente al gesto de Matthei, el líder republicano respondió señalando que él también ha sido objeto de ataques. “Muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente, y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique”, rememoró.

“Me han agredido verbalmente, y también te has manifestado, me han agredido virtualmente, y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras. A ti también te he tocado duro, y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien, siempre”, cerró Kast.