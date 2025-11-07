“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

El cierre de campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar tuvo un protagonista inesperado: un vidrio blindado “antibalas” instalado frente al escenario. El detalle no pasó inadvertido y generó una ola de críticas, donde incluso lo compararon con Donald Trump.

Consultada por el tema, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sentenció que ella “no teme” a la gente. “Si uno quiere ser Presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles (...) Y yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”, disparó.

Otro candidato que se sumó a las críticas contra el republicano, fue el independiente Marco Enríquez-Ominami. “Es una candidatura que promueve el miedo, manipula el miedo”, sentenció.

Ola de críticas en redes sociales

Por otro lado, en redes sociales no le fue mejor. Mientras que algunos de sus adherentes lo justificaron afirmando que era una prevención contra la “violencia” de los sectores de izquierda, otros cuestionaron lo exagerado de la medida de seguridad.

“Pero cómo?? Entonces no va a poder andar libre y despreocupado por las calles, como Gabriel??”, “Quien va a querer matar a una insignificante cosa”, “Es un plan bien estudiado por candidatos de derecha del mundo. Se instala la idea de "un enemigo" que lo acecha, para que en segunda vuelta ese "enemigo" lo apuñale o le dispare. Un montaje que asegura los votos faltantes. Lo hizo Bolsonaro, Miley y Trump”, “Se imaginan y "justo" un intento de atentado? Bolsonaro y Trump ya lo hicieron…” y “Como cuando vas al Zoológico y puedes ver al animal en su ambiente”, fueron algunas de las reacciones más tranquilas.

Rodolfo Carter al rescate

En medio de las críticas, Rodolfo Carter —vocero del comando de Kast y candidato al Senado— justificó la medida. “Está claro: los narcos y los delincuentes saben lo que les va a pasar si José Antonio Kast es Presidente. Por eso, harán todo lo posible para evitar que llegue un gobierno que tenga mano dura de verdad. Kast, a diferencia de la candidata Jara y el partido comunista, no los tratará con amor. Les quedan 125 días y contando”, quiso explicar.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también salió al paso de los cuestionamientos. Afirmó que el candidato no puede saber “a quién tenemos enfrente” y que deben “exacerbar y tomar todas las medidas que sean necesarias”.