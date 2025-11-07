“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

El cierre de campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar tuvo un protagonista inesperado: un vidrio blindado “antibalas” instalado frente al escenario. El detalle no pasó inadvertido y generó una ola de críticas, donde incluso lo compararon con Donald Trump.

Consultada por el tema, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sentenció que ella “no teme” a la gente. “Si uno quiere ser Presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles (...) Y yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”, disparó. 

Otro candidato que se sumó a las críticas contra el republicano, fue el independiente Marco Enríquez-Ominami. “Es una candidatura que promueve el miedo, manipula el miedo”, sentenció. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Ola de críticas en redes sociales

Por otro lado, en redes sociales no le fue mejor. Mientras que algunos de sus adherentes lo justificaron afirmando que era una prevención contra la “violencia” de los sectores de izquierda, otros cuestionaron lo exagerado de la medida de seguridad. 

“Pero cómo?? Entonces no va a poder andar libre y despreocupado por las calles, como Gabriel??”, “Quien va a querer matar a una  insignificante cosa”, “Es un plan bien estudiado por candidatos de derecha del mundo. Se instala la idea de "un enemigo" que lo acecha, para que en segunda vuelta ese "enemigo" lo apuñale o le dispare. Un montaje que asegura los votos faltantes. Lo hizo Bolsonaro, Miley y Trump”, “Se imaginan y "justo" un intento de atentado? Bolsonaro y Trump ya lo hicieron…” y “Como cuando vas al Zoológico y puedes ver al animal en su ambiente”, fueron algunas de las reacciones más tranquilas. 

Rodolfo Carter al rescate 

En medio de las críticas, Rodolfo Carter —vocero del comando de Kast y candidato al Senado— justificó la medida. “Está claro: los narcos y los delincuentes saben lo que les va a pasar si José Antonio Kast es Presidente. Por eso, harán todo lo posible para evitar que llegue un gobierno que tenga mano dura de verdad. Kast, a diferencia de la candidata Jara y el partido comunista, no los tratará con amor. Les quedan 125 días y contando”, quiso explicar. 

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también salió al paso de los cuestionamientos. Afirmó que el candidato no puede saber “a quién tenemos enfrente” y que deben “exacerbar y tomar todas las medidas que sean necesarias”.

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?
Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo
En la U explotan por llamado a Lucas Assadi.

Totalmente inesperado: El exótico club que viene a la carga por Lucas Assadi

¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio
Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei