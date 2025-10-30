¡Le salió el tiro por la culata! Candidato a senador recibió feroz trolleo tras intento de burla a Jeannette Jara

Giovanni Calderón, abogado y candidato a senador, encendió las redes tras un intento de burla a la candidata presidencial Jeannette Jara que no salió como esperaba.

Conocido por defender a Cathy Barriga y por sus intervenciones en Sin Filtros, Calderón ahora apunta al Senado como independiente dentro de Chile Vamos, pese a su cercanía con Johannes Kaiser.

En la red, Calderón no pierde oportunidad de criticar a la izquierda, al Gobierno y a Jara. Su más reciente publicación en X estuvo dedicada, sin rodeos, a la candidata oficialista.

El exUDI se burló del escritorio que usó la abanderada en una parte de la franja televisiva. “El comunismo hace todo al revés… Hasta ‘trabajar’… Jeannette Jara es la única persona que trabaja con el escritorio con los cajones hacia afuera!!“, escribió.

No le salió como esperaba

Las reacciones, una mezcla de críticas y memes, al intento de trolleo a Jara no tardaron en llegar. Y es que los usuarios le recordaron a Calderón que hay escritorios con cajones a ambos lados y, para más evidencia, le mostraron los que emplearon Sebastián Piñera y Javier Milei.

Es más, un usuario de su mismo sector político le recalcó: “Quiero aclarar que soy de derecha y me gustan las antigüedades. Existen escritorios que tienen los mismos cajones a ambos lados”.

“Don Giovanni, le gusta mostrar la hilacha… No es por defender a la candidata, pero te falta cultura en muebles clásicos y de estilo", “Se nota que el amigo acá sabe poco de cajones, y menos de cojones”, “Ya sabemos que eres limitado intelectualmente, por no decir que eres Aweonao, pero igual por dignidad deberías borrar la publicación”, “Los cabros de 4to básico hacen críticas más maduras” y “Me encanta educar fachos. Los escritorios victorianos tienen cajones a los dos lados…”, fueron algunos de los comentarios.