"Yo me alegro”: El ácido descargo de José Antonio Kast por destitución de Isabel Allende

Desde que el Tribunal Constitucional tomó la decisión, múltiples figuras políticas se han referido a la destitución de la ahora ex senadora Isabel Allende. Durante la jornada de este miércoles, le tocó el turno a José Antonio Kast de referirse al fallo del organismo.

"Yo me alegro de la destitución de Allende, qué dolor voy a sentir yo por alguien que abusó del poder y el apellido“, comentó el republicano en conversación con Tele13 Radio.

“Ella (la senadora Allende) ayer le echó la culpa al empedrado, diciendo ‘nadie nos advirtió‘, pero acaso no leyó la Constitución. No tiene compresión lectora", agregó, en referencia a la fallida compra del ex presidente Salvador Allende (motivo de la destitución).

Por otro lado, cuando se le preguntó si el Partido Republicano consideraría presentar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric debido a su implicación en la controvertida compra fallida de la casa de Allende, Kast respondió: "No sé si a estas alturas vale la pena seguir ahondando en el tema".

“Nosotros hemos presentado varias acusaciones constitucionales y las hemos perdido por mayorías políticas, pero no porque no tengamos la razón, nosotros somos más racionales para llevar adelante una acusación constitucional”, añadió el candidato presidencial. “Nosotros vamos a hacer un análisis responsable, nunca hemos descartado ninguna acusación, pero esto requiere un análisis", cerró.