“Corrija, señor, o se acabó”: Kaiser protagonizó furioso momento tras comentario de periodista

Durante su reciente paso por Concepción, el diputado y aspirante a la presidencia Johannes Kaiser vivió un episodio cargado de tensión junto al periodista de Sabes Noticias, en una entrevista que dejó entrever incomodidad y fricciones entre ambos.

Todo se desencadenó cuando el periodista trajo a colación las polémicas declaraciones que Kaiser hizo en una entrevista con Tomás Mosciatti, donde afirmó que, si se repitieran las condiciones de 1973, apoyaría un golpe de Estado.

El problema llegó cuando el periodista penquista planteó una pregunta de la siguiente forma: “Usted dijo que estaba a favor de un golpe de Estado en caso de que Jeannette Jara fuese...”. Antes de terminar la frase, Kaiser lo paró en seco.

“No, eso no es cierto. Usted miente, caballero, acaba de mentir. Yo dije que estaba a favor de deponer a un gobierno por la fuerza si es que se repetían los mismos hechos que en septiembre de 1973”, aclaró.

“¿Y qué es deponer un gobierno por la fuerza?”, preguntó entonces el comunicador. “Es un golpe de Estado, ¿y? Cuando hablamos de las mismas circunstancias, son las mismas circunstancias. Si usted tiene un gobierno que viola la ley y la Constitución, bueno, esas eran las circunstancias bajo una pregunta hipotética que me hace el señor Mosciatti”, explicó el candidato.

“No es que yo le vaya a hacer un golpe de Estado a la señora Jara, por favor, sea exacto en lo que yo planteé, porque lo que usted acaba de hacer es establecer un relato que no corresponde”, añadió el candidato.

Por su parte, el periodista quiso continuar con la entrevista, sin éxito. “Hablando de establecer un relato, ¿hay una autocrítica por parte de usted...?”, comenzó a plantear.

“¿Hay una autocrítica por parte de usted de haber recién mentido a la audiencia?”, interrumpió Kaiser. “¿Puedo terminar candidato?”, dijo el periodista. “Usted no ha reconocido que dijo una mentira cuando dijo que yo le quería hacer un golpe de Estado a Jara. Corrija, señor, o se acabó esta entrevista aquí mismo”, sentenció el “libertario”.

“¿Podemos continuar?”, insistió el periodista. “Yo no le voy a aceptar a usted que le diga a su audiencia que yo le quiero hacer un golpe de Estado a Jara y usted no corrija. Corrija, no se le va a caer un pedazo de la corona. Usted tendría que responder a la justicia por sostener esto”, sostuvo el aspirante a La Moneda.

Tras varios minutos de tensión y recriminaciones, el periodista finalmente reconoció su error. Johannes Kaiser aceptó el gesto con gratitud, cerrando la entrevista con un agradecimiento y un apretón de manos.