Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana

Recientemente, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Frente a eso, el diputado y candidato presidencial, Johannes Kaiser, reaccionó furioso y lanzó una fuerte crítica contra la representante de la cartera.

Recordemos que la mencionada iniciativa presentada por el gobierno responde a un compromiso que realizó el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024. Según detalló el Ejecutivo, el proyecto de aborto con plazos pretende garantizar el acceso a esta prestación en el sistema de salud, con plazos definidos, mecanismos que aseguren información oportuna y atención en el menor tiempo posible.

Los dichos de Antonia Orellana

“Chile merece que el #AbortoConPlazos sea debatido democráticamente", sentenció la ministra Orellana a través de su cuenta de X. “Ayer iniciamos su tramitación en el Congreso, presentando evidencia, experiencia internacional, opiniones de especialistas y organizaciones. Para seguir avanzando y no retroceder en los derechos de las mujeres”, expresó.

Antes de eso, durante la discusión en el Congreso, la secretaria de Estado también aseguró que “no hay ningún dicho que me vaya a hacer tratar a quienes están en una posición contraria a la mía como enemigos ni como enemigos de la vida de las mujeres”.

“Tampoco creo que esto no tenga ni una acepción valórica, lo que pasa es que tenemos que estar abiertos a considerar que tenemos distintos valores”, planteó Orellana.

El descargo de Kaiser

Tras conocerse la postura de la ministra y de la propuesta del gobierno, Johannes Kaiser no tardó en reaccionar, criticando ferozmente a la autoridad. “Asesinar guaguas sólo es política pública en países enajenados moral y éticamente. Su forma de pensar, ministra, es un peligro para la humanidad”, sentenció el abanderado de ultraderecha.