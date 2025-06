Nueva polémica: Jugador de Colo Colo es expuesto en redes sociales por “papito corazón”

En Colo Colo el año 2025 ha estado lleno de dificultades tanto dentro como fuera de la cancha, y al parecer está lejos de terminar. Ahora, un jugador del equipo fue expuesto en redes sociales por nula crianza y preocupación hacia su hijo.

Se trata de Víctor Felipe Méndez, quien hace años tiene una paternidad no reconocida hacia su hijo. La denuncia vino directamente de la madre del pequeño, Sofía Pinto, quien lo acusó de faltar a una audiencia judicial por preferir ir a entrenar a esa misma hora.

“Es cuático ver que para una persona puede ser un chiste esto, subir una foto en el gimnasio en plena audiencia por alimentos de tu hijo. Yo no entiendo el nivel de maldad, bueno me queda claro porque hasta el día de hoy no ha querido conocer a Noah… La semana pasada se le dio la oportunidad de verlo, pero lo dejó plantado”, señaló molesta Sofía Pinto.

En enero de este año, el jugador del Cacique se desmarcó de la situación afirmando que “yo nunca he tenido una relación formal con esta persona, es por eso que exigí el examen de ADN (…) Al día de hoy estoy a la espera de los resultados que acrediten o desacrediten mi paternidad, es algo que no depende de mí, sino que del Servicio Médico Legal y del tribunal”.

Es así como Víctor Felipe Méndez protagonizó una nueva polémica al ausentarse de la audiencia por pensión de alimentos de su presunto hijo, aunque él dice estar aún a la espera de confirmación.

