"¡Córtela!": Johannes Kaiser estalla tras grave acusación en "Sin Filtros"

En una nueva edición del programa Sin Filtros el candidato presidencial Johannes Kaiser vivió un tenso momento con el docente de la Universidad de Chile y militante PPD, Marco Antonio Núñez. En concreto en el espacio de debate el diputado encaró al docente y lo acusó de apoyar el método de la tortura para obtener información.

Recordemos que según el último estudio de Cadem Plaza Pública Jeannette Jara (26%) lidera por primera vez la carrera presidencial, seguida de cerca por José Antonio Kast (22%). En el tercer lugar aparece Evelyn Matthei con 18%, perdiendo 5pts en comparación a junio. Más atrás les siguen Franco Parisi con 10%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Manye Nicholls con 5%, Marco Enríquez Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%. El 10% no votaría, no sabe o no responde.

¿Qué dijo Kaiser molesto?

Kaiser no ocultó su molestia al declarar que los torturadores en el contexto de la dictadura “deberían ser perseguidos”. Luego de ser cuestionado por Núñez, Johannes se explicó: “Yo lo que planteé fue lo siguiente: que siendo condenable, todas las personas que hayan participado (en torturas) tenían que ser perseguidas... y además esa fue una línea de argumentación de la izquierda”.

“¿La izquierda llamó a torturar?”, le preguntó el profe de la Chile, sorprendido. “¿Te dai cuenta que no escuchas? La izquierda fue la dijo que ‘cuando mandaron a los oficiales a la Escuela de las América’, que esta cuestión venía de antes, que se tenía que hacer cargo la sociedad civil y democrática anterior al 73′, pero tú no te quieres hacer cargo de eso”, replicó Kaiser.

En ese momento Núñez señaló. "¡Pero si no gobernaba la izquierda cuando se entrenaba a los militares!” ante lo que Kaiser interrumpió. "¡Escucha! ¡No me cambies el tema!" dijo sin embargo su adversario cerró con que "falsificas la historia" expresó.

Kaiser: El tema es que tú mientes respecto a mi supuesta adhesión a un método de obtención de información que es brutal, bestial e inaceptable. Lo prohibieron en Prusia, hace 300 años, por distintas razones. Por razones humanitarias y de eficiencia, porque no sirve.

Núñez: Basta con las razones humanitarias.

Kaiser: ¡Déjalo! ¡Córtala! ¡No, viejo! ¡Tú eres el infame que me viene a interpelar!”.

